Fantacalcio | i consigli per la prossima giornata di Serie A Chi schierare | scommesse | bonus potenziali 30ma giornata

(Di venerdì 21 aprile 2023) Inizia con Verona-Bologna di oggi, da giocare allo Stadio “Bentegodi” di Verona, la 31esimadiA, ricca di sfide affascinanti e molto interessante anche da un punto di vista fantacalcistico. Su chi puntare Proprio nella prima partita attenzione a Lasagna, che ha giocato bene con il Napoli e deve cercare di portare tre punti al Verona per una salvezza insperata. Salernitana e Sassuolo hanno difese “poco attente”, per cui Dia da una parte e Laurienté dall’altra possono essere nomi interessanti. Nella Lazio è on fire Luis Alberto, ma attenzione alle due mezzepunte del Torino, il duo Radonjic-Miranchuck è molto temibile in zona gol. L’Udinese contro la Cremonese può ripartire grazie agli strappi di Udogie. Le sorprese Alcuni nomi poco attesi potrebbero essere quelli di Ederson dell’Atalanta che giocherà contro una Roma ...

I consigli per il Fantacalcio sulla Serie A 2022/23: ecco gli undici da schierare e quelli da evitare nella 31/a giornata di campionato.Il terzino dello Spezia rientra dopo la squalifica. Il brasiliano del Monza mette spesso lo zampino nei gol. Candreva è spesso decisivo per la Salernitana. In attacco torna in campo orsolini ...