Fantacalcio | 5 attaccanti da schierare per il 31° turno di Serie A

(Di venerdì 21 aprile 2023) Cinquedaper il 31°diA: è quasi ora di scegliere i titolari del. Ecco alcuni consigli utili PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo aver consigliato glida nonper l’imminentedi, vediamo i prescelti per la trentunesima giornata: 5 nomi che, sulla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

: Leao, Giroud, Origi, Rebic..it per AdnkronosI MIGLIORI Hien 7: concentrato per tutta la partita, seguendo sempre glidel Napoli e impedendogli di 'invadere' l'area. E non crolla neanche quando entra Osimhen. Osimhen 6,5 : ricorda a ...DueKO nei giallorossi, emergenza ora per mister Mourinho in campionato Bestseller di Amazon (....it per Adnkronos {} #_intcss0{display: none;}

31ª giornata Serie A: 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

Si aprirà questa sera, venerdì 21 aprile, la 31ma giornata di Serie A con la sfida tra Verona e Bologna. Tra i rossoblù, in ottica bonus al Fantacalcio, attenzione in modo particolare al ritorno di Ri ...A poche ore dal calcio di inizio della 31^ giornata di Serie A, facciamo luce sui dubbi che hanno accompagnato gli allenatori durante la settimana Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici fantallenato ...