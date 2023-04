F1 | Carlos Sainz | “Voglio rimanere in Ferrari | non penso alle voci su Audi”

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’inizio del Mondiale 2023 di F1 non è stato dei migliori, eppure, pilota della line-upsembra essere al centro di un intrigo di mercato a lungo termine. Secondo alcuni rumors che girano nel paddock infatti, lo spagnolo sarebbe entrato nelle mire di mercato dell’per l’approdo della casa tedesca nella massima categoria motoristica a quattro ruote, fissato per il 2026. A tal proposito però, lo stesso, in un’intervista al giornale Marca ci ha tenuto con forza dialettica a smentire queste. “Non capisco – ha affermato il driver classe 1994 – perché si parli di ciò che potrebbe accadere nel 2026 quando non ho ancora un contratto per il 2025. Mi fa arrabbiare quando escononon confermate e inventate. La mia intenzione è di ...

