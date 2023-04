(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladecide già di cambiare le carte in tavola in vista del prosieguo del Mondiale 2023. La scuderia di Brackley ha finora colto un podio con Lewis Hamilton in Australia, ma rimane sempre troppo poco per una squadra che dal 2014 al 2020 ha praticamente cannibalizzato il Circus. E dunque, siindietro, ridando più poteri a. L’ingegnere di Lincolnshire, con un passato in Ferrari tra il 1999 ed il 2004 seguito da un altro periodo tra il 2013 ed il 2016, ridelladopo un ‘esilio’ di due anni. Nel 2021 infatti il britannico venne sostituito da Mike Elliott, prendendo invece il ruolo di responsabile. Il team tedesco, dopo tre gare, èta invece sui suoi ...

Uno scambio di ruoli, questo, che sottende ildi filosofia già annunciato da Toto Wolff. Le ... E se laha perseverato anche a inizio 2023, già in Bahrain Toto Wolff aveva annunciato un ...Nel nostro sport, ad esempio, ilè diventato molto affidabile. Quindi non mi preoccupa il ... È necessario avere il controllo di dove si va con l'aerodinamica, ma laci fornisce un'...Nonostante siano arrivate smentite da parte dellae del diretto interessato, in Gran Bretagna si continua a parlare molto del possibile ...perché ritiene che sia necessario questodi ...

F1, cambio in Mercedes: James Allison torna direttore tecnico OA Sport

Cambio automatico a doppia frizione 8G-DCT, Cerchi in lega, Cerchi in lega sportivi AMG da 18" a 5 doppie razze con pneum. 225/45 R18 su 7,5 J x 18 ET 49, Chiamata di emergenza Mercedes-Benz, Cielo in ...La Mercedes decide già di cambiare le carte in tavola in vista del prosieguo del Mondiale 2023. La scuderia di Brackley ha finora colto un podio con Lewis Hamilton in Australia, ma rimane sempre tropp ...