Ezio Greggio e l’appello per Enea che “merita una mamma vera” | «Lo rifarei Il 95% dei messaggi sui social era a favore»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023)non si pente del suo appello alladi, il bambino abbandonato nella culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano. Anche se ha detto che non voleva criticare i genitori adottivi. In un’intervista a La Stampa oggi ribadisce chelo rifarebbe. E sostiene che il 95% deifosse a suo: «Il 95% deisuierano a. Poi succede che i media si concentrino solo sul 5% dei pareri oppure che la solita blogger dica una cosa e che altri ci si attacchino per il gusto di creare una polemica inesistente. Il professor Fabio Mosca ha fatto nascere oltre 200 mila bambini nella sua carriera e quindi conosce altrettante mamme. Quanto a me, ho un’Associazione che si è ...