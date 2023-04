Expo 2030 | Mattarella riceve vertici Bie

... infatti, l'aeromobile Airbus A320 con una speciale livrea personalizzata con il logo della candidatura, il tema 'People and Territories' e la scritta 'Rome - Official Candidate World'. Il ...... di stimolare il tessuto produttivo e imprenditoriale del territorio, di accettare le sfide organizzative dei grandi eventi, come il Giubileo 2025 o l'... che d'altronde ha già vissuto il suo momento nel 2015, e gli eventi che coinvolgeranno la Capitale nel breve e medio periodo (come la Ryder Cup di Golf, il Giubileo 2025 e l'eventuale) ...

Un airbus per Expo 2030: ecco la livrea personalizzata per far volare Roma nel mondo RomaToday

L'ira delle periferie su Gualtieri. Maquillage del sindaco per la visita degli ispettori dell'Expo. L'Infernetto insorge: quartiere abbandonato.Anche a Singapore si celebra il Natale di Roma: con un evento organizzato dall'Ambasciata e dedicato alla Capitale, protagonista millenaria della storia del Mediterraneo e oggi pronta ad affrontare le ...