Ex vippona sul trionfo di Nikita | “Meritavo di vincere io il GF Vip”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con l’ingresso di Oriana Marzoli nella casa del GF Vip, le cose sono cambiate molto all’interno del reality. L’exsi è data completamente al programma regalandoci momenti ironici, catfight, amori, scontri, alleanze e colpi di scena. In molti erano convinti che sarebbe stata proprio lei a trionfare, ma alla fine a portare a casa il montepremi è stataPelizon. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio la Marzoli ha confessato che avrebbe meritato lei di. “Chi avrebbe meritato il? Io, ovviamente, speravo di, anche perché, arrivata fino alla fine, sarebbe ipocrita dire il contrario. Quindi, si, ci ho sperato. – ha dichiarato l’exa Mio – In alterativa, pensavo che avrebbe potutoEdoardo Tavassi, che ha ...

L'exnon ha vinto per un soffio, classificandosi seconda alle spalle di Nikita Pelizon . Al ... Nonostante gli alti e bassi vissuti nel reality, la coppia è indivisibile e sembra fareserio, ...... che le ha poi risposto con una storiasuo profilo Instagram. L'influencer non ha citato ... I due, dopo un'amicizia iniziale, se ne sono detti di tutti i colori, nonostante l'exabbia sempre ...La conduttrice prova a indagaresuo nuovo amore, Giulio Fratini , più giovane di 12 anni, con ... "Io non ho detto niente! Ma perché dici questo Non mi hai fatto domande" , dribbla l'ex '' ...

Micol Incorvaia, il 'dramma' dopo il Gf Vip: «Sveglia alle 9.30 per il ... leggo.it

Micol Incorvaia sbotta sui social: "colpa" del corriere di Amazon. In alcune stories su Instagram, la ormai ex vippona del Gf Vip ha raccontato ai suoi fan lo shock che ha ...Secondo alcuni utenti del web, Nikita Pelizon sarebbe in dolce attesa. Ecco il motivo dietro a questa ipotesi.