I due leader hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno delin Champions League. Paolo Barelli, uomo di fiducia di Silvioe ..."la Repubblica" (ileccetera) e la Dolce Vita. Bruxelles con Tsipras. Zeno. Uscire solo col cane, durante il Covid. Roman Polanski e Macbeth, un presagio di morte e gli occhi aperti ...Ilha una rosa di giovani incompiuti, qualcuno dal sentore di top, che difficilmente, quando ... con le scarpe bucate, lontana parente dei tempi di Moratti e

Ex Milan, Berlusconi nuovo bollettino: le condizioni Pianeta Milan

Adnkronos Milano, 20 apr. Bisognerà attendere domani per avere un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Lo confermano fonti ospedaliere. Per l’ex presidente del… Leg ...Ex-premier Silvio Berlusconi's condition "appears to be in slow but progressive improvement" a statement by Milan's San Raffaele hospital said on Friday. © ANSA ...