Europei di Pesi | Cristiano Ficco è bronzo nei 96kg | è la prima medaglia da Senior

(Di venerdì 21 aprile 2023) Italia per la sesta volta sul podio aglidi sollevamentoa Yerevan (Armenia)., ultimo azzurro a gareggiare sulla pedana del Karen Demirchyan, si è aggiudicato ladinei 96 kg. Il friulano, cimentatosi per lavolta nella nuova categoria, ha alzato complessivamente 363 kg piazzandosi alle spalle del duo armeno composto da Davit Hovhannysian (oro con 377 kg) e Ara Aghanyan (argento con 364 kg). Il buon stato di forma del classe 2001 si è intuito già nella fase di strappo, terminata ai piedi del podio in virtù di unaalzata da 165 kg., dunque, si è messo in lizza per conquistare unae non ha tradito le attese. Nella fase di slancio, dopo due tentativi ...

Niente da fare per Nino Pizzolato, che non gareggerà purtroppo aglidi sollevamento. La decisione, molto sofferta, è arrivata poche ore prima dell'eventuale esordio dell'azzurro nella categoria 89 kg a Yerevan, perché dopo i problemi fisici ai lombari non ......

Si conclude con un sudatissimo bronzo il cammino azzurro ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, che termineranno domenica 23 aprile sulla pedana del Karen Demirchyan di Yerevan (in Armenia).Dopo Maria Fegue, Irina Dekha. L’ucraina infatti – così come la collega transalpina nei -76 kg – ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo nella -81 kg ai Campionati Europei 2023 di sollevame ...