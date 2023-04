Europa League | Roma - Feyenoord 4 - 1 d t s | gol e highlights

Gli highlights della vittoria per 4 - 1 della Roma contro il Feyenoord dopo i tempi supplementari nei quarti di finale di: gol di ...'Non c'è Cassano in studio'. Dopo la qualificazione in semifinale inil tecnico della Roma Josè Mourinho si toglie un sassolino dalla scarpa chiedendo se c'è anche l'ex giallorosso Antonio Cassano nello studio tv di Sky che ha più volte criticato il gioco ...Sono quattro i gol, che bastano e avanzano per godersi la semifinale, la seconda di fila per la Roma, la quarta dopo quelle di Champions con Di Francesco, con Fonseca ine con Mou in ...

Roma-Feyenoord 4-1 d.t.s, gol e highlights: giallorossi in semifinale di Europa League Sky Sport

Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e il Feyenoord. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, allenatore della Roma, ...Il tecnico portoghese fa una battuta durante le interviste post match di Europa League tra Roma e Feyenoord. “Abbiamo uno studio zeppo di campioni per le domande”, e arriva la stoccata all’ex ...