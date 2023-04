Europa League | Dybala | speriamo di portare la Roma in finale

Mou ha fatto parlare il campo: dopo aver vinto la Conference, proprio contro gli olandesi, ha ribaltato la sconfitta dell'andata e portato la Roma in semifinale, con una gara pazzesca e poi ha ...La Roma approda per il terzo anno di fila in semifinale in una coppa europea. I giallorossi ribaltano la sconfitta per 1 - 0 subita in Olanda contro il Feyenoord vincendo al ritorno all'Olimpico per 4 ...Parola di Paulo Dybala decisivo nel ritorno della Roma inall'Olimpico con i giallorossi in semifinale grazie al 4 - 1 al Feyenoord. "La mentalità c'e' - aggiunge l'argentino a Sky - ...

Europa League, Sporting Lisbona-Juventus 1-1: gol e highlights Gazzetta

La Roma è in semifinale di Europa League ed è festa all’Olimpico, anche per il calcio italiano che completa così una cinquina in Europa, dopo Milan e Inter in Champions, Juve in Europa League e ...La sentenza di ieri riporta la Juventus in terza posizione che con maggiore attenzione poteva essere il secondo posto in classifica. Il collegio di garanzia del CONI ha confermato la totale ...