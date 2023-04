Europa League – Carattere | tattica e tifo | la Roma più bella della stagione vince e sogna in grande

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lapiù, un Mourinho in versione raffinato stratega oltre che consueto capopopolo, uno stadio Olimpico colorato e passionale come non mai. Il risultato è la quarta semifinale europea ottenuta nelle ultime sei stagioni (solo il Real Madrid ha fatto lo stesso, naturalmente con le dovute proporzioni) e la convinzione che questa squadra sia capace di mettere il cuore oltre l’ostacolo. Alzi la mano chi, dopo gli infortuni sanguinosi di Wijnaldum e Smalling e il pareggio improvviso degli olandesi a 10’ dalla fine (goal arrivato non a caso pochi minuti dopo l’uscita dal campo del centrale difensivo), non abbia pensato alla solita beffa e alle innumerevoli partite del cuore finite in malo modo dopo rimonte sperate e vanificate. Stavolta no. Perché sono i fuoriclasse a fare la differenza nei momenti ...

ROMA Inter e Milan in Champions , Juventus e Roma ine Fiorentina in Conference . Con il record di cinque italiane in semifinale delle coppe europee , i numeri dicono che il nostro calcio non è poi così malandato, in barba ai soldi della ...Continua la corsa europea della Juventus . Dopo l'1 - 0 dell'andata a Torino, i bianconeri hanno resistito nel ritorno dei quarti di finale die hanno conquistato un preziosissimo 1 - 1 in Portogallo, strappando così il pass per le semifinali dove affronteranno il Siviglia , che a sua volta ha eliminato il Manchester United. La ...Lo United in campionato lotta per un posto nella prossima Champions, ma giovedì è stato eliminato dall'. Dopo aver vinto a febbraio la Coppa di Lega, la squadra di Ten Hag insegue ...

Per la prima volta cinque squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee, dopo Milan e Inter passano anche Juve e Roma in Europa League e Fiorentina ...