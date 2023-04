Estrazione Million Day venerdì 21 aprile 2023 | i numeri vincenti

(Di venerdì 21 aprile 2023) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di oggi,21. Idi oggi 21Combinazione vincenteDay 21Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi ...

... il testo del singolo 'Volo Rovescio' co - scritto da Riccardo Zanotti 21 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delDayDay Extra venerdì 21 aprile 2023: i ...... il testo del singolo 'Volo Rovescio' co - scritto da Riccardo Zanotti 21 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delDayDay Extra venerdì 21 aprile 2023: i ......dritto nel petto Come un volo rovescio Vivere sembra complesso Ma tu non guardare giù Che sei il bis a fine concerto Il mondo brucia ma giuro Che aspetto te ARTICOLO PRECEDENTEDay ...

MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di giovedì 20 aprile 2023: i numeri vincenti leggo.it

Il Million Day ha premiato le Marche con un milione di euro vinto a Gagliole. Million Day e Million Day extra, si gioca con la nuova formula - ...Nuova giornata in compagnia delle estrazioni del MillionDay e del Million Day Extra. Ieri c'è stata la vincita numero 252 da 1 milione di euro, a Gagliole, in provincia di Macerata. Fine settimana sot ...