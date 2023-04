ESCLUSIVA IN ? Paventi | «Inter | spinta quarto posto! Barella straordinario Euroderby? Da inviato nel 2003…»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Andrea, noto giornalista eper Sky Sport dell’, ha parlato inai microfoni di-News.it. Tra i temi affrontati ovviamente il grande traguardo della semifinale di Champions League raggiunta e l’imminentedella medesima Dopo 13 anni, l’ha raggiunto le semifinali di Champions League, traguardo impronosticabile all’inizio della stagione., può essere uno stimolo nuovo per cambiare rotta anche in campionato? Secondo me, è anche ora che diventi uno stimolo per avere una concentrazione, una cattiveria, un’attenzione anche nei dettagli che in campionato qualche volta è mancata. L’ora è obbligata a risalire la corrente per rientrare tra le quattro che parteciperanno alla prossima ...

