Errori in bolletta | te li trova una app | come funziona Billoo

con il piano Billoo PASS si può anche avere di più: la gestione delle pratiche di reclamo per la richiesta di rimborsi in caso diine offerte esclusive non presenti sul mercato. In ...Ma anche quelli che presentanosono ambiti e ben valutati. Controlliamo sempre i biglietti ... Con uno di essi riusciamo a fare la spesa della settimana, a pagare una, certe volte anche ...con il piano Billoo PASS si può anche avere di più: la gestione delle pratiche di reclamo per la richiesta di rimborsi in caso diine offerte esclusive non presenti sul mercato. Ma ...

Il 40% delle bollette contiene errori: ecco l’app che li scova e fa risparmiare QuiFinanza

Ecco la nuova app che trova gli errori nelle fatturazione di luce e gas e propone le offerte migliori sul mercato, facendo risparmiare davvero sui consumi ...Èstata ideata dall'imprenditore Giovanni Baroni, emette una«pagella» della propria fattura e consiglia le alternative ...