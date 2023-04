...il programma dopo unapuntata. Ignorando ascolti e share. le menzogne mi indignano. Siete il nulla'. Un cinguettio che aveva suscitato molte polemiche: ' Sono stata aggredita perchésenza ...quando...", la voce delle madri. Dall'ospedale a casa, storie di ordinaria maternita'. Parlano le madri Roberta Pisa, Silvia Lo Conte, Valentina Moriconi, Francesca Graziani e Claudia Novelli.... quando ho cominciatodavvero in frantumi, e danon riuscivo a uscirne, è stato anche difficile fidarmi, 'The Voice' mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone, c'è stato un periodo in ...

"Ero sola quando...", la voce delle madri - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha commentato così a tuttomercatoweb.com le voci di mercato su un interessamento di Milan e Napoli nei suoi confronti prima di arrivare in ...Mesi di indagini e appostamenti poi l’operazione della Polizia con 8 arresti per lo smercio di droga nelle campagne fra Castellazzo e Predosa Recuperati soldi ...