Epidemia Dengue | migliaia i contagiati | allarme di Bassetti

Sembra che la febbrestia diventando una vera. In Argentina , la malattia virale conta circa 41mila casi e ha già causato 39 morti . Secondo Matteo Bassetti , direttore della clinica di malattie infettive ...Con i cambiamenti climatici, sempre più aree dell'Europa stanno diventando vulnerabili al. Emblematico di questo fenomeno è il caso di una donna britannica contagiata a settembre 2022 ...,...I casi di Febbrein Argentina e le zone colpite L'Argentina da più di un mese sta subendo una grandedi Febbre. Il bollettino segnala che sono 39 le persone morte dall'inizio ...

Febbre Dengue, epidemia in Argentina: oltre 41 mila casi e 39 morti Sky Tg24

(Adnkronos) - Fa paura la dengue in Argentina, dove stati registrati oltre 40mila casi e 39 morti dall'inizio dell'anno. E, come sottolinea Matteo Bassetti, "si sta diffondendo purtroppo anche in Euro ...La febbre Dengue sta diventando un'epidemia in Argentina. Secondo Matteo Bassetti, la malattia si sta diffondendo anche in Europa con casi autoctoni ...