Empoli-Inter | tempo di rotazioni? Tre ruoli in dubbio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo la vittoria di mercoledì sul Benfica, domenica arriva la tappa. Una gara nella quale Simone Inzaghi potrebbe essere nuovamente costretto allein vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Con trein. TRIPLO CAMBIO – Rispetto alla gara di mercoledì col Benfica, Simone Inzaghi potrebbe pensare a una tripla rotazione nella formazione di. Una vera e propria ultima spiaggia per i nerazzurri che, senza una vittoria, vedrebbero il quarto posto allontanarsi sempre di più. In particolare iche prevedono possibili ballottaggi sono la fascia sinistra, il centrocampo e l’attacco. Robin Gosens potrebbe tornare a scendere in campo dal primo minuto, dal momento che nelle ultime gare il ...

...00 Vallefoglia - Pinerolo 19:30 Novara - Chieri VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Milano - Civitanova 17:00 Piacenza - Trentino Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Udinese - ...... dopo l'assalto del Sassuolo e dell'. I nerazzurri invece devono conquistare una vittoria per cercare una rimonta in queste ultime sette giornate.- Juventus Primavera: diretta tv e ...Nell'anticipo della 12.30 della 31ª giornata di Serie A, l'fa visita all'. Dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League, ...

Empoli-Inter, cinque cambi rispetto al Benfica! La probabile – CdS Inter-News.it

Certo, Inzaghi si è imburrato la teglia perdendo punti e partite che l’Inter mai dovrebbe perdere (con la Sampdoria, con l’Empoli, due volte col Monza, a Salerno, a Spezia) ma fatti i conti, in ...Il tecnico dell'Empoli Zanetti, in vista della sfida all'Inter, fa la conta degli indisponibili: Vicario in gruppo, ma tocca ancora a Perisan ...