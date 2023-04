Empoli - Inter | la probabile formazione di Inzaghi

... dopo l'assalto del Sassuolo e dell'. I nerazzurri invece devono conquistare una vittoria per cercare una rimonta in queste ultime sette giornate.- Juventus Primavera: diretta tv e ...Nell'anticipo della 12.30 della 31ª giornata di Serie A, l'fa visita all'. Dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League, ......e Milan devono rimettere la testa sul campionato e sulla qualificazione alla prossima competizione europea. Domenica alle 12.30 i nerazzurri apriranno al Castellani contro l', ovviamente ...

Empoli-Inter, cinque cambi rispetto al Benfica! La probabile – CdS Inter-News.it

L'ultima volta in cui si è parlato di Milan Skriniar è stata in occasione dell'espulsione con l'Empoli. Oggi è cambiato qualcosaDopo il passaggio del turno in questa Champions League, l'Inter cerca punti essenziali per la prossima fuori casa contro l'Empoli.