Empoli-Inter | cinque cambi rispetto al Benfica! La probabile – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023)è in programma domenica alle 12:30. Inzaghi, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbeareuominialla sfida col Benfica SCELTE –andrà in scena domenica alle 12:30. I nerazzurri dopo la conquista della semifinale di Champions League ai danni del Benfica devono dare una scossa anche in Serie A. Al “Castellani” secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbeare almeno 5 uominiall’11 schierato contro la squadra di Schmidt: in difesa turno di riposo per Darmian, con D’Ambrosio pronto a prendere il suo posto. A centrocampo rientra dal 1? Calhanoglu, con Mkhitaryan che almeno inizialmente partirà dalla panchina. Sulla corsia sinistra Gosens favorito su ...