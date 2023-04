Empoli | contro l’Inter ancora out Vicario | assente anche De Winter

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’continua gli allenamenti in vista della sfida di domenical‘Inter. La formazione di Zanetti dovràfare a meno di, che continua ad avere problemi al costato. Il portiere è tornato ad allenarsi ma non èpronto per scendere in campo, al suo postoPerisan. In difesa out per infortunio al legamento collaterale De, al centro della difesa toccherà dunque ad Ismajli e Luperto, con Ebuhei a destra e Parisi a sinistra. Non sarà della gara neAkpa Akpro a causa di un problema alla caviglia. Al suo posto Fazzini con Marin che agirà in regia e Bandinelli nel ruolo dell’altro interno. In attacco possibilità per Caputo-Piccoli. Alle spalle delle punte toccherà a Baldanzi. Domani in programma una seduta di ...

... nella sfida a San Siroil Lecce, in pole il segno '1' a 1,50il 7,50 dei giallorossi,... A bassa quota anche il successo dell'Inter al 'Castellani' di, dove non perde dal 2006. Su ...Milan e Inter devono invece rimontare in zona Champions e in una giornata da sfruttare al massimo sono favorite rispettivamente a 1,50il Lecce e a 1,52l'. Sampdoria - Spezia è ...Metti che domenica l'Inter non vinca ae riparte il ritornello, anche se ormai dev'essere chiaro a tutti che sarà lui a sfidare Pioli per un posto al galà di Istanbul. Domande non retoriche: ...

Empoli-Inter: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming Eurosport IT

