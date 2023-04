Emergenza idrica | Calabretta | “Delega a Salvini ottima notizia per la Calabria”

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, l'assessore ha ricordato che per fronteggiare l'servono sia interventi di massima urgenza dettati dall'impellenza del momento, ma ...Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, l'assessore ha ricordato che per fronteggiare l'servono sia interventi di massima urgenza dettati dall'impellenza del momento, ma ...Il Piemonte e l'siccità: 'Usiamo l'acqua in modo razionale' E' per questo motivo che il ... la realizzazione degli invasi e la manutenzione della retesia ad uso dropotabile che ...

Crisi idrica, a Salvini la delega a presiedere la cabina di regia RaiNews

"La scelta del premier Meloni di affidare al ministro Matteo Salvini la delega a presiedere la Cabina di Regia del piano contro la crisi idrica è un’ottima ...La scelta del premier Meloni di affidare al ministro Matteo Salvini la delega a presiedere la Cabina di Regia del piano contro la crisi idrica è un’ottima ...