Elly Schlein | sotto l' ideologia niente

(Di venerdì 21 aprile 2023) Anche qualche sostenitore, a mezza bocca, lo ammette. La prima conferenza stampa del segretario Pdè definibile con una parola soltanto: “Incomprensibile”. Voli pindarici, interminabili labirinti di parole, arzigogoli verbali che tornavano al punto di partenza senza dire nulla. Insomma, è lama sembra Cirino Pomicino. Per gli amanti della commedia all’italiana e di “Amici Miei”, un livello superiore di “supercazzola” due punto zero. Prendiamo l’annosa questione del termovalorizzatore di Roma, un tema che sta dividendo il partito tra realisti e turboambientalisti.l’ha affrontata così: “Ci piace portare il Pd verso un futuro che, anche grazie alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare”. E comunque ...

L'argomento non è tra i più graditi nei conversari con, e poi ieri il tema non c'entrava proprio niente. La segretaria ha riunito la sua segreteria per la prima volta, ha scelto di farlo ..."Il Pd è una grande forza di centrosinistra, non nasce con, la quale dovrebbe tenere in maggior conto che il congresso ci ha consegnato un partito spaccato a metà. È la ragione per cui la minoranza ha accettato di condividere con lei la ...Una segreteria in trasferta a Riano, dove nel '24 fu ritrovato il corpo del deputato socialista ucciso dalle squadracce di Mussolini. Abbiamo seguitoe la sua squadra ed ecco filosofia e programma del nuovo Pd. di Lorenzo De Ciccomontaggio Lorenzo ...

Elly Schlein, la sua prima conferenza stampa mi è parsa un distillato di niente. Ecco perché Il Fatto Quotidiano

La prima conferenza stampa del nuovo segretario Pd ha ricordato frasi simili alle famose "supercazzole“ di Tognazzi o le "interviste impossibili" del Trap a Mai dire Gol ...In segreteria non se n’è parlato, in direzione sì: e la leader ha capito che nel partito è in minoranza. Non proporrà nessuna legge. Ma anche il testo Zan sui bimbi nati all’estero raccoglie malumori ...