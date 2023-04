Elkann può brindare | si ritrova la Juventus senza Agnelli e in Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 aprile 2023) Affari di famiglia più che una vicenda di giustizia sportiva (oltre che penale). Abbiamo letto con piacere su Repubblica la dichiarazione di un ex dirigente, uno dei quelli condannati, quindi uno tra Paratici, Cherubini e Arrivabene, che ha detto: «Co hanno sacrificato, è una sentenza politica». È una fotografia perfetta. Tutto è politica, più che mai nella giustizia sportiva. Come peraltro scrivemmo il giorno del meno 15. Ricordiamo che l’accusa chiese nove punti di penalizzazione e il verdetto quasi raddoppiò quella richiesta. Scrivemmo: «Non è tornata la giustizia sportiva, sono cambiati gli equilibri di potere» e aggiungemmo: «La sentenza non dispiace affatto a». Era il 20 gennaio 2023. Sono trascorsi quattro mesi. Chi oggi sostiene che il reinvio alla Corte d’Appello Federale non sia un successo della, ...