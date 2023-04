Elemental | il trailer italiano del film Pixar svela la data di uscita nei cinema

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il 27°verrà lanciato in anteprima mondiale comedi chiusura del Festival di Cannes il 27 maggio, ill'arrivo nei. IlDisney e, il nuovo lungometraggio originale che porta il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City dove gli elementi vivono e lavorano, arriverà il 21 giugno nelle sale italiane, come anticipa il, e sarà presentato in anteprima mondiale il 27 maggio comedi chiusura della 76esima edizione del Festival di Cannes. Nella versione italiana del, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, ...