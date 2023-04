...di inibizione nell'ambito dell'inchiesta sportiva sulla Juventus per il filone delle...ha preso la decisione di rassegnare le dimissioni dalla sua posizione nel nostro club con...... 9 o chissà, oppure no, e non si sa quando, se conin questo campionato, nel prossimo, ... i signori del calcio sono sempre gli stessi, nulla forse accadrà dopo questo casoe sistema ...... la sentenza dello scorso gennaio comprende una parte sostanziale che condividiamo in pieno che si articola su 35 pagine e che dice che la Juventus ha tenuto un sistema dicon l', ...

Effetto plusvalenze: Paratici si dimette dal Tottenham dopo la conferma della condanna La Gazzetta dello Sport

Ora è ufficiale, Fabio Paratici si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo del Tottenham, dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l’inibizione per 30 mesi per il caso plusvalenze. Il ...Dopo la sentenza del Collegio di garanzia che ha accolto parzialmente il ricorso del club è stata riscritta la classifica, ma le condanne restano e anche l’accusa di slealtà. Si torna in Corte di Appe ...