Ecco perché sono così forti | Milan | la strana teoria di Pep Guardiola

(Di venerdì 21 aprile 2023) "Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa, ma non è”. È sicuro Pepquando lo dice in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester City, che ha appena eliminato il Bayern Monaco ai quarti, attende ora il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma nel frattempo ha speso parole di elogio per i rossoneri: “Giocare contro ilche ha tanta storia è come giocare contro il Bayern Monaco, non so quanti trofei abbia nella sua bacheca — ha detto il catalano nella conferenza stampa post-partita di mercoledì scorso — Cistati Sacchi, Capello, Maldini e Costacurta. Questa è la storia che fa parte di questa ...