Ecco perché i capelli diventano grigi | la possibile risposta in uno studio sulla rivista Nature

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con l’avanzare dell’età i. Ma? La colpa, secondo unodellascientifica, sarebbe di alcune cellule staminali che perdono negli anni la capacità di muoversi su e giù nei follicoli piliferi, condizione necessaria per maturare in melanociti e produrre così pigmento. Questo meccanismo a yo-yo, scoperto per la prima voltapelle dei topi, potrebbe essere presente anche nell’uomo, aprendo così la strada a nuovi trattamenti per mantenere il colore della chioma:a spiegarlo nei dettagli lopubblicatodai ricercatori della New York University Grossman School of Medicine. Glisi, nei loro esperimenti sui topi, ...