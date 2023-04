Eberhard&co | tra innovazione e ricerca

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una storia lunga più di 130 anni, quella di Eberhard & co. brand di orologeria Svizzera fondata dal ventiduenne Georges Eberhard nel 1887. Un’azienda, questa, che nel tempo ha saputo rinnovarsi puntando sempre sull’e la. Dal primo cronografo da polso con fondello e cerniera e anse snodate, lanciato nel lontano 1919, ad oggi, la strada è stata lunga e ricca di soddisfazione, con alcuni momenti anche di difficoltà. Ma le notevoli capacità imprenditoriali della famiglia e successivamente dei componenti della nuova compagine societaria, hanno permesso ad Eberhard di arrivare ai giorni nostri con orologi iconici e importanti ed un posizionamento davvero esclusivo. L’assetto societario cambierà 2 volte nel corso della sua storia: la prima con il passaggio generazionale negli anni trenta al figlio Maurice, la seconda con l’acquisizione ...

... al fine di realizzare i componenti così urgentemente necessari per l'industria medicale', spiega Sascha. A seconda del tipo di prodotto, le dimensioni dei lotti sono comprese tra 1 e 1.000 ...... emettere un comunicato radio o affiggere manifesti per chiedere agli attentatori di costituirsi) il comando Ss guidato da Kappler (su ordine del comandante della XVI armata, il generalevon ...... John Surman, l'Orchestra Nazionale di Jazz, Massimo Nunzi e Orchestra Operaia, Cristiano Arcelli, Francesco Cusa, Ulrich Gumpert e Silke. Nel 2019 in occasione dell'uscita del suo album "...

Eberhard & Co, l'Italia vale il 40% delle vendite. Ottimismo sul 2023 Pambianconews

Una storia lunga più di 130 anni, quella di Eberhard & co. brand di orologeria Svizzera fondata dal ventiduenne Georges Eberhard nel 1887. Un’azienda, questa, che nel tempo ha saputo rinnovarsi puntan ...In Walzenhausen entlief ein Zwergschnauzer seinem Besitzer. Da sich seine Schleppleine im Gehölz verhedderte, konnte er erst drei Tage später durch die Wärmebildkamera einer Drohne gefunden werden.