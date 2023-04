Earth Day | Pierluigi Sassi | al via la grande festa per la Terra

Larea sara' animata dalla presenza del costume character di SpongeBob che incontrera' bambini e ragazzi per una foto ricordo, e dai volontari diItalia che coinvolgeranno i presenti in ..."Inizia oggi (a Roma, ndr) la grande festa per la Terra, dal 21 al 25 aprile. Oltre 600 eventi per un villaggio interamente gratuito nella natura. Solamente in questa giornata aspettiamo cinquemila ...In occasione della Giornata della Terra l'organizzazione VeganMarch ha indetto una serie di iniziative che programmate in più di 50 città in tutto il mondo. In Italia la marcia si è tenuta ...

Earth Day 2023: Rinnovabili.it porta le CER alla maratona #OnePleopleOnePlanet Rinnovabili

Focus celebra la Giornata Mondiale della Terra - Earth Day con una programma speciale: tutti gli appuntamenti e programmi da non perdere!Sabato 22 dalle ore 10 alle 11.20 in diretta su RaiPlay, i ricercatori dell’ENEA interverranno al talk-show Scienziati (e) Pazzi condotto da Massimiliano Ossini, con video, collegamenti, testimonianze ...