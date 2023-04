È polemica per i biglietti di Bono Vox al Teatro San Carlo di Napoli | già esauriti a prezzi folli | qualche precisazione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Parte la prevendita deiperVox alSandied è immediatamente. Pochi i posti disponibili in, conreperibili solo aesagerati. Complice la location sofisticata e il numero di posti a sedere estremamente ridotto, ideiper l’evento in programma il 13 maggio partono da 172,50 euro ma la prima platea, il settore migliore e più vicino al palco, arriva alla cifra record di 345 euro. In rete non sono mancate le polemiche, già nel momento dell’avvio delle prevendite per gli iscritti al fanclub ufficiale degli U2 che hanno avuto accesso ad una pre-sale anticipata a loro riservata e usufruibile con un codice univoco ...