“È così? Allora me ne vado” Bomba a UeD | scoppia il caso e dopo l’accusa il volto del programma abbandona

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Uomini e Donne, un’altra corteggiatrice di Luca Daffrè se ne va. Non è un momento particolarmente positivo per il bel tronista che già in passato era stato protagonista del dating show di Maria De Filippi in veste di corteggiatore. Intanto vi diciamo subito che in una delle ultime uscite in esterna, con Alice, Luca ha ammesso di aver fatto fatica a “stare al suo posto“. Insomma la corteggiatrice ha fatto vacillare Luca, il quale però si trova a doversi difendere da diverse accuse. Sono in tanti a criticare Luca Daffrè: “Puoi essere bello quanto vuoi, ma sto ragazzo lo vedo vuoto! Non trasmette nulla e ha la capacità di far sentire in disagio le ragazze, bocciato”. Quando il tronista ha detto no ad un’altra corteggiatrice, Carmen, questa lo ha distrutto: “… di sicuro non può stare con una donna. Non può stare con una donna che ragiona, usa la testa e il ...