Dybala spiazza tutti | “Mi piacerebbe | non è mai successo” | riguarda Totti!

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Roma di José Mourinho ha conquistato l’accesso alla semifinale di Europa League, la terza finale europea consecutiva e la quarta semifinale continentale in sei anni, grazie alla vittoria per 4-1 contro il Feyenoord. Il gol che ha permesso ai giallorossi di sperare nella rimonta, compiutasi poi nei supplementari, è stato quello di Paulo, al minuto 89. Un gol spettacolare, che ricorda vagamente quello siglato contro la Lazio, con la maglia della Juventus, nella stessa porta. Le dichiarazioni dia Sky L’attaccante argentino intervenuto in diretta a Sky Sports durante il post partita, di seguito quanto dichiarato: Il gol? Il destro lo uso poco, e oggi non volevo usarlo a causa dell’infortunio ma alla fine è andata bene. Pubblico? Oggi, già dalla strada da Trigoria è stata incredibile. Uno stadio del genere ti aiuta, sono un ...

Pasqua al terzo posto per la Roma, che batte il Torino in trasferta e scavalca sia l'Inter che il Milan in classifica. Tre punti senza entusiasmare, ma che pesano come un macigno nella lotta in zona C ...Dybla glaciale dal dischetto: spiazzato centralmente Vanja Milinkovic-Savic, oltre a un ottimo lavoro tra le linee d'attacco. Sponda granata, Schuurs la combina grossa. Gineitis, infine, è troppo ...