Dybala | parla l’agente | «Vuole raggiungere grandi traguardi con la Roma»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Jorge Antun, procuratore di Paulo, hato degli obiettivi del suo assistito: le dichiarazioni sul numero 21 dellaJorge Antun, agente di Paulo, hato dell’attaccante dellaa Sportitalia. LE PAROLE – «Paulo è molto contento per questa vittoria. Una gioia per lui, nonostante non fosse al meglio dopo la partita precedente. Europa League? In questo momento Paulo ha un grande entusiasmo,con la maglia della».

La società spagnola starebbe lavorando già al suo sostituto, sidi un interesse per Romelu ...Torino sarebbe gradito anche al giocatore anche se alla Roma ritroverebbe un amico come Paulo. ...La cautela è d'obbligo quando sidi Paulo. José Mourinho fa un passo indietro rispetto all'ottimismo che trapelava nelle ultime ore. C'è chi pensa alla classica pretattica, altri provano a fidarsi non sapendo ancora se ...La cautela è d'obbligo quando sidi Paulo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero . José Mourinho fa un passo indietro rispetto all'ottimismo che trapelava nelle ultime ore. C'è chi pensa alla classica pretattica, altri ...

Dybala, parla l’agente: “Paulo ha grande entusiasmo, vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma Giallorossi.net

L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2025, ma la clausola da 20 milioni per l’Italia e da 12 per l’estero spaventa i giallorossi. Uno dei grandi protagonisti della stagione giallorossa è Paulo ...L’attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 4-1 in Europa League contro il Feyenoord. L’impressione di avere questo pubblico “La strada da Trigoria fino a ...