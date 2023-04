Duro attacco a Sinner | “Non può comportarsi sempre così”

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’altoatesino affronterà oggi ai quarti di finale a Barcellona Lorenzo Musetti: un derby azzurro che sarà la rivincita di Montecarlo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria sì, ma quanta sofferenza per Jannik. Negli ottavi di finale dell’Atp di Barcellona il classe 2001 si è trovato di fronte il giapponese Nishioka: dopo un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.