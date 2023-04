Dura replica dell' Inter dopo la conferma della squalifica a Lukaku

Dopo il ricorso presentato nei giorni scorsi da parte dell' Inter , adesso è ufficiale: Romelu Lukaku non ci sarà nella gara di ritorno con la Juve in Coppa Italia . Il club nerazzurro aveva provato a ...Larisposta di Sigfrido Ranucci Quasi immediata è stata ladel giornalista che da anni è al timone del programma di Rai 3, che ha definito "incredibile" la reazione del sindaco di ...... avere fatto uscire dal carcere Uss, nonostante laopposizione della Procura generale, con una ... All'accusa di essere rimasto fermo, Nordiosottolineando che dal momento del fermo di Uss a ...

Lazio, dura replica sul caso Immobile: «Articolo di Repubblica disumano» Calcio News 24

Dopo il ricorso presentato nei giorni scorsi da parte dell'Inter, adesso è ufficiale: Romelu Lukaku non ci sarà nella gara di ritorno con la Juve in Coppa Italia. Il club nerazzurro aveva provato a ri ...«Io non sono organico a nessuno, io sono a me stesso e rappresento la città». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha risposto ai cronisti rispetto ...