Droga | altri 6 morti per overdose in 18 giorni La strage ignorata dagli opinionisti radical chic

(Di venerdì 21 aprile 2023) I numeri sono drammatici, lacontinua a mietere: muoiono peranche personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma ai nostrida tastiera e da salotto tv l’argomento non interessa. Preferiscono occuparsi di altro, chissà perché. Eppure i numeri sono inequivocabili. Almeno 6 (ma potrebbero essere molte di più) le vittime dinegli ultimi 18in Italia. Un morto ogni tre: unaperche continua, nel silenzio di tg e giornali. L’ultima vittima di questa drammatica statistica è un 52enne romano, trovato morto in casa mercoledì 19 aprile, a Tor Vergata. LEGGI ANCHE, spaccio e detenzione, giro di vite di Fdi: carcere fino a 5 anni anche per casi di ...

... motorini o moto fuoristrada, allontanando i ragazzi dalle cattive tentazioni quali lae nel ... Non credo che servanocommenti per descrivere il degrado culturale che convinzioni del genere ...Ancora, ieri sera, dopo la trasmissione divideo e in particolare di uno in cui alcuni "...La voce del popolo ha pubblicato un lungo editoriale intitolato eloquentemente "Il male è la, non ...... chi trovava le auto da utilizzare per i trasporti, con doppifondi, e chi si occupava del trasferimento dellain Italia, in particolaredue fratelli albanesi, che distribuivano nel centro ...

Droga, altri 6 morti per overdose in 18 giorni. La strage ignorata ... Secolo d'Italia

NAPOLI – A Scampia i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato Raffaele Bevo, 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno notato l’uomo a via Monte Rosa a bordo di un ...Droga dall'Olanda in Italia, è stata smantellata organizzazione criminale dedita al traffico di sostante stupefacenti: otto arresti ...