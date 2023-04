Drivalia - MG EHS e Marvel R con l' abbonamento CarCloud

(Di venerdì 21 aprile 2023) Inizia con l'inserimento di due modelli elettrificati nella propostala collaborazione fra, società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo CA Auto Bank, e MG, marchio inglese del gruppo cinese Saic. La C-Suv ibrida plug-in MG EHS e la crossover completamente elettrica MGR possono essere acquisite inper una durata minima di 30 giorni, rinnovabile fino a un anno.MG, disponibile inizialmente a Roma, Milano e Torino, permette inoltre di prenotare o cambiare con 48 ore di anticipo uno dei modelli inclusi. L'mensile, studiato per privati e professionisti, si può attivare acquistando il voucher di iscrizione da 249 euro su Amazon e neiMobility store abilitati, da convertire sul sito di ...

... comodamente su Amazon o presso uno deiMobility Store abilitati, e convertirlo sul sito di CarCloud: sarà così possibile guidare in abbonamento i modelli MGe MG Marvel R, ...Iscrizione Abbonamento CarCloud MGPlug - in Hybrid Amazon Marketplace 249 Vedi offerta Per tutti i modelli 100% elettrici e PHEV, è prevista la ricarica gratuita presso tutti i...lancia CarCloud MG, l'abbonamento ai SUV elettrificati MGe MG Marvel R, due dei modelli della gamma elettrificata MG MotorMobility sta rivoluzionando il mondo della mobilità ...

Noleggio, MG EHS e Marvel R sono disponibili con l’abbonamento Drivalia CarCloud - Quattroruote.it Quattroruote

La suv plug-in e la crossover elettrica disponibili con una sottoscrizione attivabile su Amazon e negli store della società di CA Auto Bank per durate da 30 giorni a un anno ...Drivalia ha ampliato la sua offerta di noleggio in abbonamento CarCloud, lanciando CarCloud MG dedicato ai modelli MG EHS e MG Marvel R. Disponibile inizialmente su Roma, Milano e Torino, CarCloud MG ...