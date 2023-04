A peggiorare il quadro si è aggiunta la cultura radical - chic, che instilla il concetto per il quale tuttidiritto di andare e radicarsivogliono a prescindere dalle intenzioni della ...Momenti di tensione a Napoliun gruppo di manifestanti si è radunato all'esterno della Stazione Marittima, in occasione di un forum sui beni confiscatia cuipartecipato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e l'ex ...... come polemiche e scivoloni di queste settimaneanticipato, i discorsi e i gesti dei membri ... Sarà nel cuneese, insieme alla ministra del Turismo Daniela Santanché,accoglierà Mattarella ...

Dove hanno girato Il Patriarca: ambientazione TVSerial.it

Dove hanno girato Il Patriarca Ecco tutti i dettagli sull'ambientazione della fiction Mediaset con Claudio Amendola.Lorenzo Biagiarelli ha svelato alcuni retroscena sul suo legame con i suoi genitori. Scopriamo cosa c'è da sapere a riguardo.