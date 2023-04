Dott Giorgio Toffanetti | come funziona l’ortodonzia invisibile Invisalign?

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Gli allineatori trasparenti per un sorriso smaglianteè uno dei marchi più famosi delle mascherine che vengono utilizzate per raddrizzare i denti. Queste mascherine, infatti, hanno una funzione ortodontica grazie alla quale il paziente può migliorare esteticamente il proprio sorriso in presenza di denti affollati, accavallati o un po’ storti: tutte quelle situazioni che creano un certo disagio dal punto di vista estetico. Un altro vantaggio degli allineatori trasparenti, rispetto agli apparecchi ortodontici tradizionali, consiste nel fatto che permette una migliore igiene orale domiciliare da parte del paziente, evitando quelle patologie tipiche del parodonto, ovvero delle gengive. Per chi è consigliata? Si tratta di un trattamento estremamente versatile e quindi adatto a tutti coloro che non sono ...