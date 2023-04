Paolo Giolito, partner di: "Sono quattro progetti che hanno seguito un criterio di valutazione che adoperiamo per tutti i progetti in. Facciamo un esame attento dell'opportunità di ...In occasione della Milano Design Week 2023 l'aziendato Your Future - manifesto di questa nuova visione del design - , la cui concretizzazione passa attraverso una serie di incontri ...... moderata da Antonella Grassigli , Founder, che ha visto partecipare Riccardo Piaggi , ... L' edizione 2023 di UniCredit Start Lab sicon alcune novità, come la creazione di un club di ...

Doorway presenta agli investitori le 4 startup su cui puntare - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Milano, 21 apr. (askanews) - Quattro startup su cui puntare, selezionate dopo uno screening che ha passato in rassegna più di 500 idee imprenditoriali. Doorway, società italiana di venture investing, ...In occasione della Milano Design Week FerreroLegno presenta Doorway to Your Future attraverso una serie di incontri e talk presso il FERREROLEGNO Brera Archispace.