Donato De Caprio | la mamma Rosa Gigante “strangolata con un tubicino dell’aerosol” La confessione della vicina al compagno | “Ho fatto un guaio | forse l’ho uccisa”

(Di venerdì 21 aprile 2023) E’ attesa in mattinata davanti al gip di Napoli Tommaso Perrella, per l’udienza di convalida del fermo, la 47enne Stefania Russolillo,di casa di, la 72enne madre del noto salumiere star di TikTokDe, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli. La donna è accusata di omicidio volontario nei confrontidi casa ipovedente: agli inquirenti ha reso una parzialee attualmente è detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli ma sono ancora tanti i punti da chiarire di questa vicenda. In primis l’esatta dinamica ma soprattutto il movente dell’omicidio., ipovedente, è stata infatti ritrovata senza vita nella sua casa, accanto alla porta ...

Perchè Rosa Gigante è stata uccisa Il dolore di suo figlio il tik tokera Porta a ...Proseguono le indagini sulla morte di Rosa Gigante , la 73enne uccisa nella propria abitazione di Pianura, mamma diDe, il salumiere influencer che intervenuto alla trasmissione Porta a Porta ha dato voce al dramma che sta vivendo la sua famiglia. Rosa Gigante, mamma diDe: l'ospitata a ...'Devo essere forte per i miei figli'.Dechiede 'giustizia' per l'omicidio della madre, Rosa Gigante , uccisa martedì scorso nella propria abitazione a Pianura, ma non lancia accuse. 'Aspetto che si sappia la verità' ha ...

Che cosa è successo a Rosa Gigante, perchè è stata uccisa I vicini di casa che conoscevano l’anziana e la sua presunta assassina, non hanno dubbi e in questi giorni, hanno parlato con i giornalisti i ...Donato De Caprio, scomparsa della madre: "Non so perché èsuccesso. Ero a lavoro, mi ha avvertito mio figlio". Queste le parole del salumiere ...