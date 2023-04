Donato De Caprio | il salumiere-tiktoker a “Porta a Porta” dopo l’omicidio della madre

In queste ultime oreDesi era sottratto ad ogni richiesta di intervista. Ma ieri, accompagnato dal suo avvocato, Hillary Sedu, ha deciso di parlare della morte della mamma, Rosa Gigante, 73 anni, ammazzata ...Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Stefania Russolillo, la 47enne indagata per l'omicidio di Rosa Gigante, madre del tiktokerDe. La donna, difesa dall'avvocato Raffaello Scelsi, ha scelto di non parlare con il Gip Tommaso Perrella nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Una linea difensiva diversa ...Resta nel carcere di Poggioreale Stefania Russolillo, la donna accusata dell'omicidio di Rosa Gigante , madre del salumiere tiktokerDe, trovata senza vita lo scorso martedì 18 aprile nella sua cassa al quartiere Pianura di Napoli. Russolillo, 47 anni, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'udienza di ...

Napoli, svolta nel delitto della madre di Donato De Caprio, la star di TikTok: fermata la vicina di casa La Repubblica

Interrogatorio in silenzio e perizia psichiatrica per Stefania Russolillo, la 47enne vicina di casa di Rosa Gigante, uccisa a Pianura (Napoli) ...La donna, accusata di omicidio volontario, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida che si è svolta nel carcere napoletano di Poggioreale ...