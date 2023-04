Donato De Caprio a Bruno Vespa | “Mi ha chiamato la vicina | mi ha detto ‘vieni che tua mamma non sta bene’ Ma era già morta”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “No, non ho fatto un’idea perché sia successo”. Ha risposto cosìDealla domanda diche gli chiedeva se si fosse fatto un’idea di come sia potuto accadere l’omicidio di sua madre. Il salumiere napoletano star di TikTok è stato infatti ospite di Porta a Porta nella puntata andata in onda giovedì 20 aprile proprio per parlare dell’omicidio della madre Rosa Gigante, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli, con evidenti segni di strangolamento sul collo e i vestiti parzialmente bruciati. “Io stavo lavorando, ho avuto una telefonata da mio figlio che la nonna non si sentiva bene, mio figlio non riusciva a parlare perché è un bambino, e la signora del piano di sotto mi ha, vieni a casa che tuanon sta bene”, ha raccontato De ...

Proseguono le indagini sulla morte di Rosa Gigante, la 73enne uccisa nella propria abitazione di Pianura, mamma di Donato De Caprio, il salumiere influencer che intervenuto alla trasmissione Porta a Porta ha dato voce al dramma che sta vivendo la sua famiglia. 'Devo essere forte per i miei figli'. Donato De Caprio chiede 'giustizia' per l'omicidio della madre, Rosa Gigante, uccisa martedì scorso nella propria abitazione a Pianura, ma non lancia accuse. 'Aspetto che si sappia la verità' ha ...

Che cosa è successo a Rosa Gigante, perchè è stata uccisa I vicini di casa che conoscevano l'anziana e la sua presunta assassina, non hanno dubbi e in questi giorni, hanno parlato con i giornalisti