Docente tutor | c’è tempo fino al 31 maggio per la comunicazione dei docenti designati per i corsi di formazione

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato, durante il webinar odierno dedicato all'argomento, la proroga al 312023 del termine per la, da parte delle istituzioni scolastiche, dei nominativi deida avviare ai perdiindividuati utilizzando la piattaforma “FUTURA PNRR”. L'articolo .

...Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato per ilorientatore e un minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato per il...: Carmen Cecere, Alessandra Clemente, Fabiola Fattore, Giada Limongi, Leonardo Junior Pagano, ...3000 a cura degli studenti del laboratorio di urbanistica delGuida del DADI Vanvitelli. Un ...L'Organico, ampliato fino a 30 traed istruttori, promette un'estate di formazione a 360° e ... "La 'formula' che abbiamo scelto per il Summer Camp Arcobaleno " spiega Ornella Cerroni ,di ...

Docenti tutor, senza supporti compito improbo: servono altri 40 mila docenti e Ata aggiuntivi Orizzonte Scuola

Classe 1A: Cubattoli Samuele, Geldres Aguilar Giacomo, Giambrone Simone, Goglio Agata, Hodza Erin, Karadan Alema, Lala Emma, Lala Eno, Lala Matteo, Lala Oresti, Meloni Matilde, Petrini Emma, Parronchi ...Hanno lavorato a questa pagina per la scuola primaria paritaria San Lorenzo Le Rose: Classe IV: Anichini Allegra, Antonucci Niccolò, Baldassini Alisi Giulia , Baldassini Alisi Letizia, Bartolozzi Nicc ...