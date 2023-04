Disegna il tuo Supereroe Neroverde! Sconti e sorprese!

Leggi su seriea24

(Di venerdì 21 aprile 2023) In occasione dell’appuntamento con il “Sassuolo Comics & Sport”, evento organizzato dal Comune di Sassuolo nei giorni sabato 22 e domenica 23 Aprile, tutti coloro che si presenteranno presso il nostro negozio consegnando un disegno del loro calciatore/calciatrice preferito/a in versione “Neroverde”, potranno ottenere uno sconto speciale del 50% sugli articoli in promozione e ricevere la cartolina del loro beniamino/a favorito/a. E per gli autori dei disegni più simpatici e originali ci sarà poi una sorpresa davvero eccezionale! Inoltre dal 22 Aprile presso il nostro negozio in Piazza Garibaldi a Sassuolo e su www.store.sassuolocalcio.it al via con la promozione del 30% su tutti gli articoli targati Puma! Si comunica inoltre che lunedì 24 Aprile il negozio rimarrà aperto anche la mattina, dalle ore 9:30 alle 13.00 oltre che il pomeriggio dalle ore 15:30 ...