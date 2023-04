Dirigente scolastica arrestata | avrebbe rubato tablet e cibo della mensa 12 indagati inclusi docenti Valditara | “Disposta sospensione” Maria Falcone | “Insulto a mio fratello”

Una conversazione, si legge nell'ordinanza con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari per la, che evidenzia 'la premeditazione da parte della preside di voler utilizzare ...Nel 2020 lafu nominata cavaliere del lavoro dal Quirinale per il suo impegno durante la difficile fase del Covid in un quartiere, quello dello Zen, tradizionalmente complesso. '...Ladi una scuola di Palermo è stata posta agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e peculato. Anche per il vicepreside dell'istituto lo stesso provvedimento. La donna, ...

Daniela Lo Verde, la preside arrestata avrebbe rubato spesa, pc e tablet per i bambini: “Questi barattoli me li porto a casa” Tecnica della Scuola

TERAMO – Nell’ambito di una campagna informativa e formativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della provincia con l’obiettivo di diffondere, nel contesto scolastico e ...La dirigente scolastica si sarebbe appropriata, con la complicità del vicepreside Daniele Agosta, anche lui arrestato, di cibo per la mensa dell’istituto scolastico, computer, tablet e iphone destinat ...