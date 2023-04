(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sanità, scuola pubblica, caro energia, ambiente, welfare: queste ledell’agenda politica del Pd illustrate ieri dalla segretaria Elly Schlein in“. Così in una nota stampa Floriana, componente delladel Partito Democratico. “Tante le attese dalla popolazione italiana – prosegue – che possono trovare risposta nel Pnrr, il più grande piano di investimenti e di crescita del nostro Paese voluto fortemente dal Pd ma che rischia di diventare un’opportunità persa se il governo delle destre non cambia passo. Immobilismo e ritardi stanno infatti caratterizzando l’azione dell’esecutivo, incapace di indicare una exit strategy dall’impasse che proprio palazzo Chigi, con i suoi ministri, ha determinato“. “Nel corso ...

I programmi didattici della Scuoladi Cinema si articolano nell'arco di un triennio e ... completamente rinnovato, il corso di Reportage audiovisivo sotto laartistica della ...Stessa linea per Enza Bruno Bossio, membro delladem: "Io credo che tutti i senatori e le senatrici dovrebbero uscire dall'aula del Senato quando presiede La Russa. Dopo la ......israeliana per cercare di dar vita importanti sinergie di mercato che vadano in questa". ...- sottolinea Confagricoltura - oltre 700mila le imprese agricole attive sul territorioa ...

Direzione Nazionale del Pd, Fioretti: “Priorità d’azione chiare” TV Sette Benevento

"Sanità, scuola pubblica, caro energia, ambiente, welfare: queste le priorità dell'agenda politica del Pd illustrate ieri dalla segretaria Elly Schlein in ...Una spedizione scientifica che stava esplorando le acque profonde della Riserva Marina di Galapagos ha scoperto tra i 400 e i 600 metri sotto il livello del mare, sulla cima di un monte sottomarino no ...