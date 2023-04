Dipendenti statali | rinnovo contratto | brutte notizie sugli aumenti

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il mondo del lavoro sta attraversando un periodo colmo di novità e cambiamenti, ma non sono tutti positivi. Ci sono infattiper quanto riguarda gliper i. Che dovranno attendere: il motivosul fronte del mondo del lavoro per i. Purtroppo la novità riguarda proprio i tanto sospiratiche, stando alle ultime novità, non arriveranno quando previsto, almeno per ora.che dovrebbero far capo al prossimodie che vanno di pari passo con l’una tantum che la legge di Bilancio ha introdotto nel 2023 ma del quale poco si sa in termini di tempistiche di ...