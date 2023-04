Dimissioni durante il congedo parentale | come funziona | pagamento | conseguenze

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lerappresentano la dichiarazione unilaterale del lavoratore di interrompere il rapporto.Al fine di evitare che la risoluzione del contratto sia in realtà imposta dal datore di lavoro, è prevista una particolare procedura di convalida in favore dei genitori lavoratori dipendenti. Considerate le ipotesi in cui ricorre l’obbligo di convalida, a questa tutela possono accedere anche coloro che rassegnano leil.Ricordiamo infatti che il Decreto legislativo numero 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” riconosce il diritto di assentarsi ai lavoratori con figli di età fino a 12 anni. I giorni di non lavoro ...